Ciclismo | COLPO DI SCENA! Filippo Ganna farà la cronometro degli Europei!

(Di lunedì 15 agosto 2022) Clamorosodi scena per l’Italia agli Europei diin corso a Monaco di Baviera. Mercoledì 17 agosto, alle ore 17.30, è in programma lamaschile di 24 km. Inizialmente l’Italia avrebbe dovuto schierare Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo. Invece la Federazione ha annunciato che verrà calato l’asso più splendente del movimento:! Il ct Marco Velo, valutata la condizione dei corridori e dopo un’attenta analisi con il coordinatore delle Nazionali Roberto Amadio, ha optato per un cambiamento, sostituendo Sobrero proprio con il bi-campione del mondo.si trova già in Germania, avendo preso parte ieri alla prova in linea, nella quale si era messo al servizio dei capitani. Il titolo dellaagli Europei è uno dei pochi trionfi ...

PantheonVerona : Europei di ciclismo. Dopo il settimo posto nella corsa su strada oggi, migliore degli italiani, il veronese Elia Vi… - OA_Sport : #CICLISMO Colpo a sorpresa: Elia Viviani al via dell'Eliminazione su pista dopo la prova su strada negli #Europei - sportal_it : Colpo di mercato dell'UAE Team Emirates - Leonardo44447 : Stewart con il colpo di reni sul povero Tesson. Un bel ritorno dopo un inizio di stagione infernale, prima da prof… -

Via ufficiale alle 6,30 per una delle classiche deldilettantistico italiano: non a caso ...di scena in discesa col salto della catena al transalpino. Cavallo rimane solo ma dietro lo ...... questo significa che innumerevoli muscoli devono dare il massimo ad ogni singoloper fornire ... Rispetto ad altri sport di resistenza come la corsa o il, lo stress sulle articolazioni e ...L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Campagnola e via Roma. Il ragazzo si è immesso ed è stato colpito dal furgone guidato da una 29enne di Ormelle.Dopo il settimo posto nella corsa su strada oggi, migliore degli italiani, il veronese Elia Viviani torna in corsa già stasera.