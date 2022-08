Ciclismo: Bernal torna alle gare, sarà al via del Giro di Danimarca (Di lunedì 15 agosto 2022) Roma, 15 ago. - (Adnkronos) - Egan Bernal torna a gareggiare a sette mesi dal grave incidente di gennaio. Il team Ineos ha infatti reso noto che il fuoriclasse colombiano, vincitore del Tour de France e del Giro d'Italia, sarà al via del Giro di Danimarca che scatterà domani. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Roma, 15 ago. - (Adnkronos) - Eganggiare a sette mesi dal grave incidente di gennaio. Il team Ineos ha infatti reso noto che il fuoriclasse colombiano, vincitore del Tour de France e deld'Italia,al via deldiche scatterà domani.

TV7Benevento : Ciclismo: Bernal torna alle gare, sarà al via del Giro di Danimarca - - apetrazzuolo : Ciclismo: Bernal torna alle gare, farà il Giro di Danimarca - SportRepubblica : Ciclismo, riecco Bernal: in gara a sette mesi dall'incidente - SportRepubblica : Ciclismo, riecco Bernal: in gara a sette mesi dall'incidente - RSIsport : ????? Vittima di un grave infortunio 7 mesi fa in allenamento, Egan Bernal è pronto a tornare in sella. -