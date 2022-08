Tom Holland lascia i social media per salvaguardare la sua salute mentale | Sono dannosi per me

(Di domenica 14 agosto 2022) Tom, come molte altre star prima di lui, ha deciso di abbandonare i, definendo Twitter e Instagram come 'per la sua'. Tomha appena annunciato di aver deciso dire i: la star di Spider-Man: Homecoming, che è stata assente da tutte le piattaforme nelle ultime settimane, ha affermato che si prenderà una pausa dal web perla suaha dichiarato di aver eliminato le app di Twitter e Instagram dal suo telefono e di non aver intenzione di pubblicare post nel prossimo futuro. L'attore ha spiegato che cosa si cela dietro alla sua decisione attraverso un ...

_justcomehome_ : RT @dreamwithlali: il discorso di tom holland nel video postato su instagram, sulla sua salute mentale e il prendersi una pausa dai social… - _justcomehome_ : RT @sagittarjusun: tom holland merita il mondo ma il mondo non merita tom - _justcomehome_ : RT @shehatesclao: tom holland alle 2 del mattino che spiega perchè si è allontanato dai social è la cosa più tenera che vedrò oggi è da pro… - _justcomehome_ : RT @somespells: e ancora una volta tom holland prova di essere una delle persone migliori di questo pianeta - _justcomehome_ : RT @satelliteas: tom holland che parla di salute mentale e del motivo per cui si è allontanato dai social media, consigliando anche app spe… -

Everyeye Cinema

ha appena annunciato di aver deciso di lasciare i social media : la star di Spider - Man: Homecoming, che è stata assente da tutte le piattaforme nelle ultime settimane, ha affermato che ...E la lista dei non - morti sul grande schermo è poi lunga: andando a memoria, ricordiamo Ammazzavampiri di, Intervista col Vampiro, la serie cult di Buffy l'ammazzavampiri o la serie HBO ... Tom Holland saluta i social: 'Sono dannosi per la mia salute mentale' Tom Holland, come molte altre star prima di lui, ha deciso di abbandonare i social media, definendo Twitter e Instagram come 'dannosi per la sua salute mentale'. Tom Holland ha appena annunciato di av ...Tom Holland ha avvisato i fan con un video pubblicato sul suo profilo Instagram che ha deciso di prendere una pausa dai social: ecco perchè.