(Di domenica 14 agosto 2022) La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo hailpresentato da Francesco, contro la condanna a 16 anni di reclusione per il naufragioto la...

... mentre in Italia e all'Isola del Giglio si celebrava la ricorrenza del decimo anniversario del tragico naufragio, a Strasburgo il giudice Polackova decideva che i diritti umani dierano ...La difesa diha sempre puntato a una revisione del processo in merito all'accusa di omicidio colposo. L'ex comandante è stato giudicatoinoltre di lezioni, abbandono della nave, ... “Schettino colpevole”, rigettato il ricorso dell'ex capitano della Costa Concordia La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha rigettato il ricorso presentato da Francesco Schettino , contro la condanna a 16 anni di reclusione per il ...