Quattro anni dopo la tragedia del Ponte Morandi, la Sampdoria: "Genova non dimentica"

"14 agosto 2018. Quattro anni dopo Genova non dimentica. Il presidente Lanna e tutta l'U.C. Sampdoria si stringono ancora una volta alle famiglie delle 43 vittime della tragedia di Ponte Morandi". Lo si legge sulla pagina Twitter della Sampdoria. Il 14 agosto del 2018, alle 11.36, furono 43 le vittime della tragedia del Ponte Morandi. Anche il Genoa sui social ha voluto ricordare una data tragica per l'Italia.

