Monza | Stroppa | ‘Mi aspettavo peggio | abbiamo avuto occasioni Miglioreremo | meritavamo di più’ | Serie A

(Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 23:32:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Giovanni, tecnico del, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta ad opera del Torino: “E’ chiaro che i due gol sono frutto di errori, dobbiamo migliorare. La squadra a tratti mi è piaciuta, ma potevamo essere più bravi nel palleggio e sapevamo che il Toro poteva farci male nei duelli a campo aperto. Sul 2-0preso qualche contropiede di troppo, ma leleavute anche noi”. NUOVI – “Gli ultimi sono arrivati ieri mattina e l’altro ieri. Per mettere idee ed equilibrio ci vuole del tempo. Le amichevoli che servirebbero per noi sono le prime di campionato e dobbiamo lavorare. Certamente”. TRAVERSIE – “Mi ...

(3 - 5 - 2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marí, Carlos Augusto (20' st Carboni); Birindelli, ... All.:. TORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Adopo (25' st Segre), Rodriguez; ...MONZA-TORINO 1-2 Non inizia bene per il Monza la sua prima avventura nel campionato di Serie A. All'U-Power Stadium esce sconfitto per 2-1 contro un modesto Torino, peraltro alle prese con litigi de ...