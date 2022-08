Milan, contro l’Udinese quattro gol e quattro esultanza curiose | VIDEO (Di domenica 14 agosto 2022) quattro gol segnati, ieri, dal Milan contro l'Udinese. Non sono passate inosservate le esultanze dei giocatori rossoneri una volta insaccato il pallone in rete. Rivediamo questi particolari festeggiamenti. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 agosto 2022)gol segnati, ieri, dall'Udinese. Non sono passate inosservate le esultanze dei giocatori rossoneri una volta insaccato il pallone in rete. Rivediamo questi particolari festeggiamenti.

AntoVitiello : ?? La crescita di Pierre #Kalulu è impressionante, sempre concentrato. Ieri contro l'Udinese recupero straordinario… - OptaPaolo : 4 - Era dall’agosto 2010 contro il Lecce che il Milan non segnava almeno 4 gol nel match d’esordio stagionale in Se… - AntoVitiello : 45 minuti per #DeKetelaere contro la Pergolettese. Gol su rigore, di testa e con un tiro di destro. #Giroud persona… - MomentiCalcio : Milan, buone notizie dall’infermeria: Tonali tornerà disponibile già contro l’Atalanta - FabRavezzani : RT @QSVS_Official: Il Milan festeggia il ritorno a San Siro con una vittoria contro l’Udinese di Sottil. Grandi protagonisti della partita… -