Gazzetta_it : Juventus, mercato: Rabiot verso il Manchester United - thomasalencr : O Manchester United é o LANTERNA da Premier League 2022-23. - ManUtdMEN : Manchester United 'make contact' with PSG over Mauro Icardi ?? #mufc - sportli26181512 : Manchester United, Morata è un'opzione concreta: Secondo il Mail, il Manchester United sta prendendo seriamente in… - officialnotizie : Foto appena pubblicata @ Manchester, United Kingdom -

Cristiano Ronaldo alsembra ormai un separato in casa: il nervosismo del portoghese durante la partiita contro il Brentford Cristiano Ronaldo non vuole più restare al. Ormai sembra ...Il fenomeno portoghese, tornato aldopo anni non brillantissimi alla Juventus , non si trova bene nel suo vecchio/nuovo club. La squadra sembra costruita male, la conferma è ...Cristiano Ronaldo si sarebbe offerto a Inter e Milan nelle scorse, convulse settimane di mercato prima dell'inizio della Premier League. L'attaccante portoghese, che spinge per lasciare il Manchester ...Ancora voci che si susseguono su Denzel Dumfries, oggetto del desiderio di numerosi club: l'Inter ora rischia di perdere il suo esterno ...