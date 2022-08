Lazio, CdS: “Già aria di Derby alla prima nella capitale per Sarri e Josè” (Di domenica 14 agosto 2022) Lazio, CDS- Come riporta ad oggi il CdS sulla Lazio, con un Sarri davvero di livello sotto ogni punto di vista ad oggi per la prima. “Roba della Roma, altro che discorsi. Zero pressioni da accollarsi e palla rinviata a Trigoria. Sarri, parlando di calcio, ha risposto con ironia a l portoghese. Neanche al bar scambiano i top player con le promesse. «Noi non abbiamo speso, ma investito sui giovani. Se c’è qualcuno che ha speso, sono loro. Ringrazio Josè per la grande fiducia nei miei confronti, spero di accontentarlo. Siccome anche io ho grande fiducia nei suoi confronti, dico che il secondo posto della Roma sarebbe una delusione quest’anno». Mica male come ingresso. Mau era bello carico e aveva già sistemato i calendari televisivi. Non bastasse il Mondiale . «La ... Leggi su seriea24 (Di domenica 14 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS sulla, con undavvero di livello sotto ogni punto di vista ad oggi per la. “Roba della Roma, altro che discorsi. Zero pressioni da accollarsi e prinviata a Trigoria., parlando di calcio, ha risposto con ironia a l portoghese. Neanche al bar scambiano i top player con le promesse. «Noi non abbiamo speso, ma investito sui giovani. Se c’è qualcuno che ha speso, sono loro. Ringrazioper la grande fiducia nei miei confronti, spero di accontentarlo. Siccome anche io ho grande fiducia nei suoi confronti, dico che il secondo posto della Roma sarebbe una delusione quest’anno». Mica male come ingresso. Mau era bello carico e aveva già sistemato i calendari televisivi. Non bastasse il Mondiale . «La ...

