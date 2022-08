La pillola UP per chi è DOWN (Di domenica 14 agosto 2022) Un nuovo farmaco in sperimentazione potrebbe (per la prima volta) potenziare le funzioni cognitive e di memoria delle persone con trisomia 21. Facilitandone così autonomia e possibilità di lavoro. Anni fa aveva fatto un certo scalpore la proposta di correggere chirurgicamente gli occhi dei bambini DOWN per farli sembrare «più normali»: rotondi anzichè a mandorla. Qualcuno lo fece, più che altro nei paesi anglossassoni, ma la «moda» non ebbe granché seguito. Si trattava di discutibile estetica, e nient’altro. E se oggi, invece, ci fosse un farmaco in grado di potenziare le funzioni cognitive nella trisomia 21? Ecco, questa sarebbe senza dubbio una svolta, perché alla sindrome di DOWN (in Italia, 40 mila persone, di cui il 60 per cento adulti) si accompagna sempre una compromissione intellettiva che riduce le possibilità di trovare un lavoro, di ... Leggi su panorama (Di domenica 14 agosto 2022) Un nuovo farmaco in sperimentazione potrebbe (per la prima volta) potenziare le funzioni cognitive e di memoria delle persone con trisomia 21. Facilitandone così autonomia e possibilità di lavoro. Anni fa aveva fatto un certo scalpore la proposta di correggere chirurgicamente gli occhi dei bambiniper farli sembrare «più normali»: rotondi anzichè a mandorla. Qualcuno lo fece, più che altro nei paesi anglossassoni, ma la «moda» non ebbe granché seguito. Si trattava di discutibile estetica, e nient’altro. E se oggi, invece, ci fosse un farmaco in grado di potenziare le funzioni cognitive nella trisomia 21? Ecco, questa sarebbe senza dubbio una svolta, perché alla sindrome di(in Italia, 40 mila persone, di cui il 60 per cento adulti) si accompagna sempre una compromissione intellettiva che riduce le possibilità di trovare un lavoro, di ...

berlusconi : Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno la sinistra. La pillola sono le tasse. Quando s… - LucaBizzarri : - Silvio, sei anziano, tutti fanno battute su quella tua passione, non chiamare la tua video rubrica 'Una pillola a… - Angelo112231 : @berlusconi Prendi qualche pillola per la memoria fenomeno! Ricorda bene il 2011 - bi_inthemood : Mi cago addosso per la pillola vaffanculo la mia vita non ha un attimo di pace e serenità - fedetoress : ho preso per la prima volta una pillola (metà) senza uso dell'acqua -