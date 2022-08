Inter Lukaku, il belga subito leader: gol e le parole a fine partita ai compagni (Di domenica 14 agosto 2022) Pronti, via… ed è subito Lukaku per l’Inter, sono bastati 90” al belga per segnare al suo ritorno in Italia: Romelu subito leader nerazzurro L’addio, lo striscione dei tifosi e la possibilità di tornare. L’anno di Lukaku è stato denso di emozioni, positive e negative, ma il belga ha sin da subito capito la situazione ed è partito a lavorare in anticipo per farsi trovare pronto al ritorno in nerazzurro. La voglia è quella di sempre e la volontà di ritornare nei cuori dei tifosi dell’Inter. Come? Semplice. Facendo parlare i fatti. Poche parole di circostanza, ma tanto lavoro. Lukaku si è presentato bene alla prima in Serie A nonostante la condizione debba ancora essere al 100%. 90” sono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Pronti, via… ed èper l’, sono bastati 90” alper segnare al suo ritorno in Italia: Romelunerazzurro L’addio, lo striscione dei tifosi e la possibilità di tornare. L’anno diè stato denso di emozioni, positive e negative, ma ilha sin dacapito la situazione ed è partito a lavorare in anticipo per farsi trovare pronto al ritorno in nerazzurro. La voglia è quella di sempre e la volontà di ritornare nei cuori dei tifosi dell’. Come? Semplice. Facendo parlare i fatti. Pochedi circostanza, ma tanto lavoro.si è presentato bene alla prima in Serie A nonostante la condizione debba ancora essere al 100%. 90” sono ...

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Lecce 0-1* Inter *(Lukaku 2') #SSFootball - SkySport : LECCE-INTER 1-2 Risultato finale ? ? #Lukaku (2’) ? #Ceesay (48’) ? #Dumfries (90+5’) ? SERIE A - 1^ giornata ??… - Gazzetta_it : Re Lukaku, non solo buone notizie (gol e record): ecco cosa non è andato bene - FioriEmanuele : RT @Pistogolblasta2: L'#Inter ha impiegato 90 secondi per mostrare il suo punto di forza: #Lukaku. Il #Milan 9 minuti: il rigore inventato… - Daniele250278 : #LecceInter #pagelle #Handanovic 7 #Skriniar 5.5 #DeVrij 6 #Dimarco 8 mvp #Darmian 6.5 #Barella 5.5 #Brozovic 5.5… -