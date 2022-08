Europei nuoto 2022 | Simona Quadarella | “Sensazioni buone | ho controllato e non sono andata sotto ritmo”

Leggi su oasport

(Di domenica 14 agosto 2022)va a caccia della doppietta nella vasca di casa: dopo il trionfo negli 800sl la romana vola in finale con il miglior tempo anche nei 1500 stile libero aglidi. Le sue parole ai microfoni di Sky: “abbastanza, la cosa più importante prima di una qualifica è cercare di controllare e non andareperchési fatica di più. Ho cercato di controllare la gara, va benissimo così”. Sulla partenza: “Ho un tuffo terribile,anni che provo a migliorare. È importante per i primi metri, perché spesso mi ritrovo a dover recuperare nella prima vasca”. Il suo allenatore Christian Minotti: “Vista da fuori ho visto una gara regolare senza spremersi ...