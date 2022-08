Denise Dowse | morta l' attrice di Beverly Hills | era la vicepreside Teasley ' Stroncata dalla meningite'

lifestyleblogit : Denise Dowse, morta a 64 anni l'attrice di 'Beverly Hills, 90210' e 'Insecure' - - ledicoladelsud : Denise Dowse, morta a 64 anni l’attrice di ‘Beverly Hills, 90210’ e ‘Insecure’ - fisco24_info : Denise Dowse, morta a 64 anni l'attrice di 'Beverly Hills, 90210' e 'Insecure': (Adnkronos) - E' deceduta per una f… - CasaItaliaRadio : Denise Dowse, morta a 64 anni l’attrice di ‘Beverly Hills, 90210’ e ‘Insecure’ ??Leggi di più su… - pleccese : Denise Dowse, morta a 64 anni l’attrice di ‘Beverly Hills, 90210’ e ‘Insecure’ ??Leggi di più su… -

L'attrice statunitense, l'intensa interprete televisiva della vicepreside Yvonne Teasley in 'Beverly Hills, 90210', del giudice Rebecca Damsen in 'The Guardian' e della terapista Rhonda Pine in 'Insecure', è morta all'età di 64 anni il 13 agosto 2022. Secondo quanto riferito dalla sorella l'artista era in coma da alcuni giorni a causa di una forma virulenta di meningite.