(Di domenica 14 agosto 2022) Dato il grande successo della mostra allestita aldi“Corto Maltese Verso nuove rotte”, lunedì 15 Agosto il museo sarà aperto, in via, al pubblico dalle 10.00 alle 20.00. Nei tre piani allestiti deldisarà possibile ammirare oltre 200 opere originali di Hugo Pratt: disegni, acquerelli, rarissime tavole e apparati multimediali. I visitatori potranno ripercorrere i viaggi del celebre avventuriero e lupo di mare Corto Maltese, personaggio ideato nel 1967 per la rivista Sgt Kirk dal famoso fumettista. Nei paesaggi marini di Corto c’è tutto l’immaginario prattiano, fatto di ribelli e rivoluzionari, donne seducenti, deserti africani e praterie americane. E, con il suo mare, è il luogo ideale per creare un ponte con i mari del sud e la ...

Comune_Cagliari : #Ferragosto. Apertura straordinaria del Palazzo di Città. Mostra “Corto Maltese Verso nuove rotte”, lunedì… - sehmagazine : ?? A #Cagliari domani apertura straordinaria del Palazzo di Città. Anche nella giornata di Ferragosto, dalle 10:00 a… - Nicola_94_ : Programma della settimana: Lunedì Ferragosto; Giovedì Concerto di Mahmood; Venerdì e sabato Festa di quartiere; Dom… - leadintogold : ??#Bari Buongiorno ???? [Fotografando 1978 ph]… - Massimi26055802 : Cercasi amante passionale a Cagliari oer ferragosto ?????????????? chi si propone ahhaha -

Sky Tg24

...un affascinante scontro diretto sarebbe davvero un bel modo per festeggiare al meglio un... Cittadella 3 Bari, Parma,, Como 1 Ascoli, Benevento, Brescia, Cosenza, Frosinone, Genoa, ...... ore 18.30, per unrovente. I PRECEDENTI - Il Verona ha vinto 13 partite contro il Napoli in Serie A (14 pareggi e 31 sconfitte): soltanto controe Fiorentina ha conquistato più ... Ferragosto 2022, cosa fare in Sardegna: gli eventi in programma Cagliari, meteo per Domenica 14 Agosto 2022. Giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, temperatura minima di 25°C e massima di 32°C ...Quali supermercati sono aperti oggi alla Vigilia di Ferragosto 2022 La situazione da Roma a Milano: aperture straordinarie e orari negozi, le info utili ...