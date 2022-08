Atalanta, Gasperini: 'Okoli? Non è una sorpresa, ora deve solo lavorare' (Di domenica 14 agosto 2022) Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club per commentare l'esordio... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) Il tecnico dell'Gian Pieroè intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club per commentare l'esordio...

sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Okoli? Non è una sorpresa, ora deve solo lavorare': Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gaspe… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Okoli? A me non sorprende, deve solo lavorare' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Okoli? A me non sorprende, deve solo lavorare' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Okoli? A me non sorprende, deve solo lavorare' - napolimagazine : ATALANTA - Gasperini: 'Okoli? A me non sorprende, deve solo lavorare' -