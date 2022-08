Arrampicata Sportiva, Europei 2022: Adam Ondra vince l’oro nel lead, Filip Schenk 8° (Di domenica 14 agosto 2022) Il ceco Adam Ondra ha vinto la medaglia d’oro lead agli Europei 2022 di Arrampicata Sportiva Il nativo di Brno ha avuto la meglio con il punteggio di 37+, il medesimo fatto registrare dallo slovacco Luka Poto?ar che si è dovuto accontentare della medaglia d’argento. La Spagna ha concluso il podio grazie all’ottima prestazione di Alberto Gines Lopez (35+), mentre ha terminato al quarto posto l’austriaco Jakob Schubert. Il 31enne si è fermato a ’34+’ non riuscendo a replicare quanto accaduto durante la semifinale. Quinta piazza conclusiva per il tedesco Alexander Megos a ’30+’, abile a precedere il connazionale Yannick Flohé (29+). Non è andata nel migliore dei modi, invece, la finale per il nostro Filip Schenk che non ha saputo ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Il cecoha vinto la medaglia d’oroaglidiIl nativo di Brno ha avuto la meglio con il punteggio di 37+, il medesimo fatto registrare dallo slovacco Luka Poto?ar che si è dovuto accontentare della medaglia d’argento. La Spagna ha concluso il podio grazie all’ottima prestazione di Alberto Gines Lopez (35+), mentre ha terminato al quarto posto l’austriaco Jakob Schubert. Il 31enne si è fermato a ’34+’ non riuscendo a replicare quanto accaduto durante la semifinale. Quinta piazza conclusiva per il tedesco Alexander Megos a ’30+’, abile a precedere il connazionale Yannick Flohé (29+). Non è andata nel migliore dei modi, invece, la finale per il nostroche non ha saputo ...

fabriziomico : Per gli #EuropeanChampionships la Rai sta dando molto risalto all'arrampicata sportiva che, invece, nelle ore a dis… - zazoomblog : Arrampicata sportiva Europei 2022: Filip Schenk accede in finale nel Lead miglior punteggio per Jakob Schubert -… - AntoDamiano1996 : Io: soffro di vertigini già dal primo piano Sempre io: guardo l'arrampicata sportiva, con le mani degli atleti che sudano - utini19 : La Rai massacra le dirette del nuoto da Roma interrompendole per dare spazio all'arrampicata sportiva da Monaco che… - zazoomblog : Calendario Europei arrampicata sportiva oggi: orari 14 agosto programma tv streaming italiani in gara - #Calendario… -