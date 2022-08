Alla Roma basta un gol a Salerno (Di domenica 14 agosto 2022) Buona la prima per la Roma di Mourinho, che schiera tutte le stelle dall'inizio e trova il gol grazie a un tiro di Cristante: basta quello, al 33', per portare via i tre punti dall'Arechi, contro una Salernitana generosa che però non ha mai creato seri pericoli ai giallorossi. Il tecnico portoghese torna da Salerno con le certezze Zaniolo e Dybala, mentre a Wijnaldum, entrato a match in corso, serve ancora un po' di rodaggio. La prima occasione è per la Roma, al 4' discesa di Zaniolo che arriva fino all'area, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Nei primi minuti la Salernitana prova a fare la partita ma la Roma pressa alta. Al 10' è ancora Zaniolo ad agganciare un passaggio morbido in area e lasciar partire una gran botta verso la sinistra, ma Sepe è bravo a deviare in angolo. La ... Leggi su iltempo (Di domenica 14 agosto 2022) Buona la prima per ladi Mourinho, che schiera tutte le stelle dall'inizio e trova il gol grazie a un tiro di Cristante:quello, al 33', per portare via i tre punti dall'Arechi, contro una Salernitana generosa che però non ha mai creato seri pericoli ai giallorossi. Il tecnico portoghese torna dacon le certezze Zaniolo e Dybala, mentre a Wijnaldum, entrato a match in corso, serve ancora un po' di rodaggio. La prima occasione è per la, al 4' discesa di Zaniolo che arriva fino all'area, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Nei primi minuti la Salernitana prova a fare la partita ma lapressa alta. Al 10' è ancora Zaniolo ad agganciare un passaggio morbido in area e lasciar partire una gran botta verso la sinistra, ma Sepe è bravo a deviare in angolo. La ...

gualtierieurope : Fermato il #piromane seriale considerato il responsabile di vari roghi tra cui quello della “bancarella del profess… - antonio_gaito : Leggo le critiche per la possibile cessione di #Fabian al PSG (obbligata senza rinnovo) e mi vengono in mente le cr… - TgrRai : Martedì in Campidoglio a Roma la camera ardente per #PieroAngela, il giornalista e divulgatore scomparso ieri a 93… - infoitsport : Belotti alla Roma?/ Calciomercato news, all.Galatasaray - infoitsport : Juve alla finestra, niente Roma per Belotti ma un club ci prova -