Ucraina | Unicoop Firenze per Comunità Sant' Egidio | beni prima necessità per Leopoli

(Di sabato 13 agosto 2022), 13 ago. - (Adnkronos) - Sono partiti nei giorni scorsi generi alimentari edidal magazzino didi Scandicci per i cittadini ucraini di, la città al confine con la Polonia simbolo della guerra che imperversa de mesi. La fornitura, si legge in una nota, ordinata dalladie messa a disposizione a condizioni vantaggiose da, rientra nell'impegno costante della Cooperativa a favore dei cittadini colpiti dalla guerra. "Siamo accanto a chi soffre le conseguenze della guerra e alladiche da subito è intervenuta nei luoghi del ...

Abruzzoweb.it

... infine, che il Consorzio Umana Solidarietà , aderente alla Centrale cooperativa... Complessivamente sono 206 le persone in fuga dalla guerra inche saranno accolte in Italia nella ...Si ricorda, infine, che il Consorzio Umana Solidarietà, aderente alla Centrale cooperativa... Complessivamente sono 206 le persone in fuga dalla guerra inche saranno accolte in Italia ... IL GRUPPO COOP CENTRO ITALIA CONTINUA IL SUO IMPEGNO A FAVORE DEL POPOLO UCRAINO | Ultime notizie di cronaca Abruzzo - AbruzzoWeb Adnkronos) - Sono partiti nei giorni scorsi generi alimentari e beni di prima necessità dal magazzino di Unicoop Firenze di Scandicci per ... alla periferia est della capitale ucraina - dichiara il ...