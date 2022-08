Su WhatsApp arrivano le “Pagine Gialle”: se hai solo un nome loro ti dicono il numero (Di sabato 13 agosto 2022) WhatsApp introduce per la prima volta una funzionalità che permette di trovare il numero di qualcuno tramite il loro nome. Chi di noi ormai non utilizza WhatsApp, che secondo le ultime ricerche, è ormai l’app di messaggistica più scaricata e usata del mondo. Non sorprende quindi il fatto che l’azienda cerchi sempre, in un modo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 13 agosto 2022)introduce per la prima volta una funzionalità che permette di trovare ildi qualcuno tramite il. Chi di noi ormai non utilizza, che secondo le ultime ricerche, è ormai l’app di messaggistica più scaricata e usata del mondo. Non sorprende quindi il fatto che l’azienda cerchi sempre, in un modo L'articolo NewNotizie.it.

stanpadalecki : Non mi arrivano le notifiche su whatsapp anche a voi? - Kagakazov : @dvdblch1 Che ti arrivano i messaggi su whatsapp e se senti qualcuno nei giorni precedenti te li fanno a voce. - ludovicaaaaaa_ : il mio problema è che ho sempre il risparmio energetico attivo sul telefono e le notifiche di whatsapp mi arrivano… - Sophia94lol : @alicebad045 PERCHÉ NON TI ARRIVANO I MESSAGGI DI WHATSAPP??1?1?1?1 - __mjxx__ : NON FUNZIONA WHATSAPP, NON ARRIVANO LE PORCO DIO DI NOTIFICHE -