Sollevamento pesi, Europei Youth 2022: triplo argento per Delia, doppia medaglia per Magistris e De Riso (Di sabato 13 agosto 2022) Sale a dodici medaglie il bottino della spedizione azzurra impegnata ai Campionati Europei Youth 2022 di Sollevamento pesi, in scena in questi giorni in quel di Raszyn (Polonia). Nel quarto giorno di competizioni infatti a fare la voce grossa sono state Celina Delia nella categoria fino ai 55-kg oltre che Greta De Riso e Lavinia Magistris nella categoria fino ai-59 kg. Nella -55kg Delia ha conquistato ben tre argenti. Nello strappo infatti l’azzurra ha tirato su 77 kg, misura trovata alla terza alzata dopo un errore nel secondo tentativo, dove aveva provato 75. La giovane atleta ha poi ottenuto il posto d’onore nello slancio con 95 kg, totalizzando dunque 172 kg. La gara è stata vinta nettamente dalla maltese Tenisha Thornton, prima in ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Sale a dodici medaglie il bottino della spedizione azzurra impegnata ai Campionatidi, in scena in questi giorni in quel di Raszyn (Polonia). Nel quarto giorno di competizioni infatti a fare la voce grossa sono state Celinanella categoria fino ai 55-kg oltre che Greta Dee Lavinianella categoria fino ai-59 kg. Nella -55kgha conquistato ben tre argenti. Nello strappo infatti l’azzurra ha tirato su 77 kg, misura trovata alla terza alzata dopo un errore nel secondo tentativo, dove aveva provato 75. La giovane atleta ha poi ottenuto il posto d’onore nello slancio con 95 kg, totalizzando dunque 172 kg. La gara è stata vinta nettamente dalla maltese Tenisha Thornton, prima in ...

