Sampdoria Atalanta 0-0 LIVE | goal annullato a Ciccio Caputo

(Di sabato 13 agosto 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA E’ cominciata1? OCCASIONE. Passaggio diper Leris che si trova da solo davanti a Musso, ma Toloi salva tutto. 1? Cartellino Giallo per Alex Ferrari 3? OCCASIONE. Passaggio di Hateboer dalla destra, tiro di Zapata: palla alta sopra la traversa. 9? fallo di Djuricic ai danni di De Roon. PunizionePartita molto ...

SerieA : ?? 18’| Il @acmilan la ribalta a San Siro con Theo Hernandez e Rebic che rispondono al gol di Becao. Ancora 0-0 a M… - DiMarzio : #SampdoriaAtalanta, le formazioni ufficiali - SSCN_1926_ : @90ordnasselA Tra rigore del Milan e gol annullato alla Sampdoria contro l'Atalanta hanno già smerdat0 un campionat… - sportface2016 : MOVIOLA – #SampdoriaAtalanta: gol annullato a #Caputo per fallo di #Leris, decisione giusta? - King_______G : @SerieA @acmilan @sampdoria @Atalanta_BC Primi due interventi var della stagione, due stronzate. Gasate -

- Sabato 13/08 h. 18.30 DIONISI COSTANZO - PASSERI IV: MIELE G. VAR: PAIRETTO AVAR: TEGONI LECCE - INTER - Sabato 13/08 h. 20.45 PRONTERA MONDIN - ROSSI L. IV: MARCENARO VAR: ...I primi match della stagione: Milan vs Udinese evsMilan in campo con il 4 - 3 - 3: manca Sandro Tonali per infortunio e il tecnico Stefano Pioli sceglie Krunic al suo posto. Anche Olivier Giroud non è al meglio: in attacco c'è ...Al via la prima giornata del campionato di Serie A. 16' Gol Ante Rebic 13' GOL! MILAN-Udinese 1-1. Rete di Theo Hernandez. Hernandez spiazza dal dischetto Silvestri e riporta in parità la partita. 3' ...Parte il campionato di Sampdoria e Atalanta. Allo stadio "Luigi Ferraris", blucerchiati e nerazzurri si sfideranno nella prima giornata di Serie A.