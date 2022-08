Piero Angela: Jovanotti, 'amico di curiosi e menti aperte e divulgatore di cose belle' (Di sabato 13 agosto 2022) Milano, 13 ago.(Adnkronos) - Piero Angela era "amico dei curiosi e delle menti aperte", oltre che "divulgatore di cose belle". Lo scrive Lorenzo Jovanotti Cherubini, affidando a Facebook un ricordo del giornalista scomparso oggi. "Nel 2011 -si legge nel post- ci venne l'idea di aprire gli spettacoli del mio tour nei palasport con una presentazione in video fatta da Piero Angela, sapendo da subito che sarebbe stato molto difficile ottenere il suo Ok; tutti ci avevano sconsigliato, per non restare delusi. Riuscimmo a contattarlo e gli raccontai il senso di quello che avevamo immaginato e gli domandai il permesso di utilizzare una sua introduzione a un puntata da Quark che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Milano, 13 ago.(Adnkronos) -era "deie delle", oltre che "di". Lo scrive LorenzoCherubini, affidando a Facebook un ricordo del giornalista scomparso oggi. "Nel 2011 -si legge nel post- ci venne l'idea di aprire gli spettacoli del mio tour nei palasport con una presentazione in video fatta da, sapendo da subito che sarebbe stato molto difficile ottenere il suo Ok; tutti ci avevano sconsigliato, per non restare delusi. Riuscimmo a contattarlo e gli raccontai il senso di quello che avevamo immaginato e gli domandai il permesso di utilizzare una sua introduzione a un puntata da Quark che ...

