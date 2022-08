Nuoto | il palmares di Benedetta Pilato Doppietta Mondiali-Europei a 17 anni

Buona partenza per l'Italia che gioca in casa agli Europei didi Roma. Nella prima giornata di gare arrivano tre medaglie nella vasca del Foro Italico. A far brillare iltricolore un oro e un bronzo nei 400 misti . Il primo posto se lo aggiudica ...Presenti tutte le discipline acquatiche:di fondo,sincronizzato, tuffi, tuffi ... Capitano della Nazionale con unregale (4 medaglie ai recenti mondiali di Budapest su 5 ...L’ Italia vola e non vuole in alcun modo fermarsi. Anzi, diciamolo meglio, l’Italia nuota ed è appunto inarrestabile. Sono cominciati da due giorni, oggi è il terzo, gli Europei di nuoto in quel di Ro ...Buona partenza per l’Italia che gioca in casa agli Europei di Nuoto di Roma. Nella prima giornata di gare arrivano medaglie pesanti nella vasca del Foro ...