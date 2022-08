Nottingham Forest, fatta per un attaccante del Bordeaux (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo L'Equipe, il Bordeaux ha accettato un'offerta di 4 milioni dal Nottingham Forest per l'attaccante coreano Hwang Ui-jo. Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo L'Equipe, ilha accettato un'offerta di 4 milioni dalper l'coreano Hwang Ui-jo.

lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - DiMarzio : . @Atalanta_BC, trovato l'accordo con il @NFFC per la cessione di #Freuler - DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, trattativa in corso con il @NFFC per #Freuler - infobetting : Nottingham Forest-West Ham (14 agosto, ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - pekos2007 : Forest Nomaaa.. Ha mba'e pio.. @Nottingham_Arg @NFFC -