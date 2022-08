Napoli, 45enne accoltellato dopo una lite. Ignote le cause (Di sabato 13 agosto 2022) , ma si sospetta un movente personale o passionale Un uomo di 54 anni è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia, dopo aver ricevuto tre coltellate durante una lite. Non sono ancora chiari i contorni della vicenda, ma i sanitari hanno subito rilevato le ferite di arma da taglio alla scapola destra, al fianco e al braccio sinistro dell’uomo. Lo scontro sarebbe avvenuto in via Carrese a Castellammare di Stabia, centro turistico vicino Napoli. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni non hanno ancora reso possibile ascoltare la sua versione dei fatti. Il quarantacinquenne è in osservazione con una prognosi di 40 giorni. Leggi anche: IDENTIFICATO L’ATTENTATORE DI SALMAN RUSHDIE, ECCO CHI È Intanto i carabinieri stanno indagando per ricostruire non solo la dinamica dei ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 agosto 2022) , ma si sospetta un movente personale o passionale Un uomo di 54 anni è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia,aver ricevuto tre coltellate durante una. Non sono ancora chiari i contorni della vicenda, ma i sanitari hanno subito rilevato le ferite di arma da taglio alla scapola destra, al fianco e al braccio sinistro dell’uomo. Lo scontro sarebbe avvenuto in via Carrese a Castellammare di Stabia, centro turistico vicino. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni non hanno ancora reso possibile ascoltare la sua versione dei fatti. Il quarantacinquenne è in osservazione con una prognosi di 40 giorni. Leggi anche: IDENTIFICATO L’ATTENTATORE DI SALMAN RUSHDIE, ECCO CHI È Intanto i carabinieri stanno indagando per ricostruire non solo la dinamica dei ...

