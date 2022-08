Manchester City, Guardiola: 'Finalmente De Bruyne segna e non fa solo assist' VIDEO (Di sabato 13 agosto 2022) Ecco un estratto delle considerazioni di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, dopo la vittoria sul Bournemouth. Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Ecco un estratto delle considerazioni di Pep, allenatore del, dopo la vittoria sul Bournemouth.

Ekremkonur : ?? Sergio Gomez ?? Manchester City ? #MCFC ??? #ManCity - gippu1 : Per segnare il suo primo gol in Premier League con la maglia del Manchester City in casa del West Ham #Haaland ci h… - sportli26181512 : Manchester City, Guardiola: 'Finalmente De Bruyne segna e non fa solo assist' VIDEO: Ecco un estratto delle conside… - juancar1827 : #BREMUN ni cosa parecida al manchester City - sportli26181512 : Manchester City, si allontana l'idea Lodi: Il volere di Pep Guardiola di avere Sergio Gomez, arrivato dall'Anderlec… -