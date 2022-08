LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: si comincia con il round preliminare del libero a squadre (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.19 Si inizierà alle ore 9:30 con il round preliminare del libero a squadre, gara in cui scenderanno in acqua per l’Italia Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Francesca Zunino ed Enrica Piccoli. 09.15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della terza giornata degli Europei di Nuoto artistico 2022! Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della terza giornata degli Europei di Nuoto artistico 2022 che si stanno svolgendo presso la piscina del Foro ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.19 Si inizierà alle ore 9:30 con ildel, gara in cui scenderanno in acqua per l’Italia Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Francesca Zunino ed Enrica Piccoli. 09.15 Buongiorno a tutti e benvenuti allascritta della terza giornata deglidi! Buongiorno a tutti e benvenuti allascritta della terza giornata deglidiche si stanno svolgendo presso la piscina del Foro ...

zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2022 in DIRETTA: Paltrinieri e Pilato per l’oro Miressi sfida Popovici. Alle 9.00 le batterie -… - zazoomblog : LIVE – Nuoto Europei Roma 2022: batterie e finali sabato 13 agosto in DIRETTA - #Nuoto #Europei #2022: #batterie - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ????????? Nuoto, Europei di Roma 09h00 batterie A seguire ?????? European Championships da Monaco C… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroBori LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Paltrinieri e… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2022 in DIRETTA: Paltrinieri e Miressi per l’impresa Benedetta Pilato sogna la doppietta -… -