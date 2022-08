Giorgio Mastrota si sposa | ecco perché la sua ex moglie Natalia Estrada non sarà presente alle nozze

(Di sabato 13 agosto 2022) Si sposerà a settembre Bormio, in Valtellina, il volto della tv italiana. Il 58enne dirà sì a Floribeth Gutierrez, la donna con cui sta dal 2011 e con cui ha avuto due figli, ovvero Matilde e Leonardo. Pernonil primo matrimonio, perchè circa trent’anni fa è convolato acon la showgirl spagnola, con cui ha avuto la sua prima figlia,Junior. A dare qualche dettaglio in più sul matrimonio è stato il conduttore stesso, nel corso di un’intervista rilasciata a TgCom 24: Ci sposeremo a Bormio, il paesino in provincia di Sondrio dove ci siamo trasferiti.con rito civile. Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo, con un menu tipico valtellinese, a cominciare ...

fungowastaken : RT @Idonotcombdolls: C’è un argentino da appena 14 gol negli ultimi due campionati che impone una clausola alla Giorgio Mastrota, e poi c’è… - filing79 : RT @Idonotcombdolls: C’è un argentino da appena 14 gol negli ultimi due campionati che impone una clausola alla Giorgio Mastrota, e poi c’è… - MaxDp5 : RT @Idonotcombdolls: C’è un argentino da appena 14 gol negli ultimi due campionati che impone una clausola alla Giorgio Mastrota, e poi c’è… - Andrea07716577 : @manginobrioches Giorgio Mastrota e Cesare Cadeo - Valewyl : RT @Idonotcombdolls: C’è un argentino da appena 14 gol negli ultimi due campionati che impone una clausola alla Giorgio Mastrota, e poi c’è… -

Dopo 30 anni di attesa,sposerà finalmente la sua compagna, Floribeth Gutierrez. Il conduttore 58enne sta con la Gutierrez dal 2011 e ha annunciato il fidanzamento durante un'intervista a 'People en Español'.Dopo più di dieci anni d'amore con Floribeth Gutierrez,si sposa. I due convoleranno a nozze a Bormio, in Valtellina, dove vivono da tempo. Natalia Estrada non ci sarà alle nozze Photo Credits: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.comSi sposerà a settembre Bormio, in Valtellina, il volto della tv italiana Giorgio Mastrota. Il 58enne dirà sì a Floribeth Gutierrez, la donna ...Un colpo di fulmine a lavoro. Un classico. È ancora presto per sapere se Clara Chia Marti, studentessa di 23 anni, sia alla base della separazione tra Gerard Piqué e Shakira o se quella con il difenso ...