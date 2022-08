Elezioni, serve un grande personaggio per superare questo spettacolo osceno (Di sabato 13 agosto 2022) di Maurizio Contigiani Lo spettacolo osceno a cui oggi stiamo assistendo non ha mai avuto riscontro nemmeno ai tempi delle “convergenze parallele” e del “meno male che Silvio c’è”. osceno e indegno anche per un popolo come il nostro, che non merita certo né Churchill, né Gandhi ma nemmeno che ad inizio secolo sia già saturo di parassiti senza dignità (Battiato). Nani e ballerine che lasciano la casa del morituro che li ha fatti crescere per andare con i finti avversari di ieri. Personaggi che non contano nulla, che millantano il nulla, che si uniscono per contare qualcosa alla faccia della diversità delle idee che professano per cumulare miseri voti alla faccia di coloro che credono alle loro fandonie. Ragazzi dotati di grande talento, sui quali molti di noi avevano riposto speranze per un futuro migliore, precipitati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) di Maurizio Contigiani Loa cui oggi stiamo assistendo non ha mai avuto riscontro nemmeno ai tempi delle “convergenze parallele” e del “meno male che Silvio c’è”.e indegno anche per un popolo come il nostro, che non merita certo né Churchill, né Gandhi ma nemmeno che ad inizio secolo sia già saturo di parassiti senza dignità (Battiato). Nani e ballerine che lasciano la casa del morituro che li ha fatti crescere per andare con i finti avversari di ieri. Personaggi che non contano nulla, che millantano il nulla, che si uniscono per contare qualcosa alla faccia della diversità delle idee che professano per cumulare miseri voti alla faccia di coloro che credono alle loro fandonie. Ragazzi dotati ditalento, sui quali molti di noi avevano riposto speranze per un futuro migliore, precipitati ...

