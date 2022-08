E' morto Piero Angela | aveva 93 anni

(Di sabato 13 agosto 2022) - E' stato il padre della divulgazione in Italia. A dare la notizia della sua scomparsa, il figlio Alberto in un ...

rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - RaiNews : E' morto Piero Angela, l'annuncio sui social del figlio Alberto. Notizia in aggiornamento su - repubblica : E' morto Piero Angela. Il figlio Alberto: 'Buon viaggio papa''. Il grande divulgatore scientifico aveva 93 anni - anto_sent_this : RT @dottorbarbieri: ?? È MORTO PIERO ANGELA. - _F1R3PR00F_ : no raga è morto Piero Angela -

- E' stato il padre della divulgazione in Italia. A dare la notizia della sua scomparsa, il figlio Alberto in un ...Angela. A dare l'annuncio è stato sui social il figlio Alberto Angela con poche parole: 'Buon Viaggio, papà'Morto nella giornata di oggi, sabato 13 agosto 2022. Il noto divulgatore scientifico Piero Angela. Aveva 93 anni. A darne la notizia il figlio Alberto nei suoi profili social.Piero Angela è morto. L'annuncio in un tweet del figlio Alberto Angela. "Buon viaggio papà", ha scritto su Twitter.