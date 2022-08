Dal Partito della Follia ai Poeti d’Azione fino ai No vax: tutti i 54 simboli presentati al Viminale per le elezioni (Di sabato 13 agosto 2022) C’è il Partito della Follia e ci sono i Poeti d’Azione. Non potevano mancare Adriano Panzironi e il generale Pappalardo. E ancora: la lista Vita della No vax Sara Cunial e l’immancabile Popolo delle Partite Iva. E la Free con un simbolo curioso: un uomo che dà un calcio in testa a uno stilizzato Pinocchio. Perché, spiega il suo “leader” Marco Lusetti, l’unico punto nel programma è la tutela della Costituzione contro le bugie (vaste programme). È iniziata con il botto la corsa al deposito dei simboli per le elezioni del 25 settembre. Al Viminale nel primo dei tre giorni dedicati se ne sono presentati appena 54. Ora, per moltissimi di loro, ci sono due scogli da superare. La dichiarazione di ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) C’è ile ci sono i. Non potevano mancare Adriano Panzironi e il generale Pappalardo. E ancora: la lista VitaNo vax Sara Cunial e l’immancabile Popolo delle Partite Iva. E la Free con un simbolo curioso: un uomo che dà un calcio in testa a uno stilizzato Pinocchio. Perché, spiega il suo “leader” Marco Lusetti, l’unico punto nel programma è la tutelaCostituzione contro le bugie (vaste programme). È iniziata con il botto la corsa al deposito deiper ledel 25 settembre. Alnel primo dei tre giorni dedicati se ne sonoappena 54. Ora, per moltissimi di loro, ci sono due scogli da superare. La dichiarazione di ...

