Benedetta Rossi: “Mi sembra di aver fatto qualcosa di sbagliato” | Lo sfogo della food blogger preoccupa i fan (Di sabato 13 agosto 2022) Capita a tutti di avere dei attimi di crollo, di stanchezza ed è solo in quel momento che ci si rende conto di aver bisogno di un po’ di riposo. Questo è accaduto alla food blogger marchigiana, Benedetta Rossi, che si è sfogata con i fan. Vediamo che ha detto. Benedetta Rossi (foto web)“Non sentirsi mai abbastanza”: ne parla Benedetta Rossi Conosciamo tutti Benedetta Rossi, la cuoca\blogger di Porto San Giorgio che con le sue ricette porta allegria e divertimento. Nell’ultimo periodo per via del Covid è stata costretta a rimanere in casa e quindi, ha approfittato per riflettere su quanto l’ansia possa portarci a riempire per forza le nostre giornate, per non sentirci ... Leggi su topicnews (Di sabato 13 agosto 2022) Capita a tutti die dei attimi di crollo, di stanchezza ed è solo in quel momento che ci si rende conto dibisogno di un po’ di riposo. Questo è accaduto allamarchigiana,, che si è sfogata con i fan. Vediamo che ha detto.(foto web)“Non sentirsi mai abbastanza”: ne parlaConosciamo tutti, la cuoca\di Porto San Giorgio che con le sue ricette porta allegria e divertimento. Nell’ultimo periodo per via del Covid è stata costretta a rimanere in casa e quindi, ha approfittato per riflettere su quanto l’ansia possa portarci a riempire per forza le nostre giornate, per non sentirci ...

