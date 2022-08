Barcellona, si attende il via libera della Liga per chiudere un altro colpo (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona ha in pugno Marcos Alonso, dal Chelsea, ma deve aspettare il via libera della Liga per chiuderlo definitivamente... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo Mundo Deportivo, ilha in pugno Marcos Alonso, dal Chelsea, ma deve aspettare il viaper chiuderlo definitivamente...

sportli26181512 : Barcellona, si attende il via libera della Liga per chiudere un altro colpo: Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona… - Danygobbosud : RT @DiUbriachi: AGREEMENT! La #Juventus ha trovato un accordo con #Depay! ?????? Si attende solamente la rescissione del contratto con il #Bar… - StefaniaStefyss : RT @fabiodimaur: #Depay Si attende solo la risoluzione del contratto tra depay e il #Barcellona poi il giocatore vestirà ??. Settimana pros… - fabiodimaur : #Depay Si attende solo la risoluzione del contratto tra depay e il #Barcellona poi il giocatore vestirà ??. Settima… - Antonin30880485 : RT @SilverErLucano: 'Depay ha dato il suo ok alla Juve, andrà a completare il tridente bianconero, adesso si attende la sua uscita dal Barc… -