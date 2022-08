WWE: Perché Sasha e Naomi non sono ancora tornate? Ecco gli attuali piani (Di venerdì 12 agosto 2022) Sasha Banks e Naomi, come ampiamente riportato, hanno lasciato la WWE, evento che ha trovato conferme anche dal cambio nome sui social, ed alcuni pensavano addirittura ad un futuro approdo in AEW. Ma con le redini del team creativo passate a Triple H, pare che pace sia fatta tra le parti, e in tanti si aspettavano di rivedere Sasha e Naomi tornare e competere per i titoli femminili, contesi in un torneo. Ma così non è stato. ancora attesa Secondo il Wrestling Observer Newsletter, è improbabile che Sasha Banks e Naomi tornino e partecipino al torneo per i titoli Tag Team femminili: “Per quanto riguarda Smackdown, sono stati annunciati Raquel & Aliyah contro Shotzi & Xia Li, e Nikkita Lyons & Zoey Stark di NXT contro Natalya ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 12 agosto 2022)Banks e, come ampiamente riportato, hanno lasciato la WWE, evento che ha trovato conferme anche dal cambio nome sui social, ed alcuni pensavano addirittura ad un futuro approdo in AEW. Ma con le redini del team creativo passate a Triple H, pare che pace sia fatta tra le parti, e in tanti si aspettavano di rivederetornare e competere per i titoli femminili, contesi in un torneo. Ma così non è stato.attesa Secondo il Wrestling Observer Newsletter, è improbabile cheBanks etornino e partecipino al torneo per i titoli Tag Team femminili: “Per quanto riguarda Smackdown,stati annunciati Raquel & Aliyah contro Shotzi & Xia Li, e Nikkita Lyons & Zoey Stark di NXT contro Natalya ...

