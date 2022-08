(Di venerdì 12 agosto 2022) Il diplomatico italiano: «L’ambasciata era un riferimento per le conquiste femminili, adesso sosteniamo la popolazione afghana con borse di studio ed evacuazioni»

LaStampa : Vittorio Sandalli: “Un anno con i taleban al potere, Kabul sprofonda nella povertà ma noi continuiamo ad aiutare” -

Fondazione Openpolis

Il precedente di Kabul Prima dell'episodio dell'incontro con Putin, oggetto di critica internazionale, c'era stato quello del ritiro del nostro ambasciatore da Kabul,, riportato in ...Il precedente di Kabul Prima dell'episodio dell'incontro con Putin, oggetto di critica internazionale, c'era stato quello del ritiro del nostro ambasciatore da Kabul,, riportato in ... Gli ambasciatori italiani in Afghanistan e il loro percorso diplomatico