Ucraina ultime notizie Grano e mais | prima nave in Italia in rada a Ravenna

(Di venerdì 12 agosto 2022) Per il Cremlino la responsabilità per le potenziali tragiche conseguenze degli attacchi alla centrale nuclearedi Zaporizhzhia sarà del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), la centrale nuclearedi Zaporizhzhya attualmente non presenta un rischio per la sicurezza nonostante i continui bombardamenti. Per Mosca invece rimane alto l’allarme intorno alla centrale nucleare e Zelensky ha invitato la comunità internazionale a reagire immediatamente per cacciare i russi dalla centrale.