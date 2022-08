The Sandman: l’incontro tra due fratelli nell'episodio più intenso della stagione (Di venerdì 12 agosto 2022) nell'episodio 6 di The Sandman, Il rumore delle sue ali, Morfeo si confronta con la sorella Morte, nella puntata più intensa e commovente della prima stagione. The Sandman, dopo un'attesa durata quanto un'eternità, è finalmente arrivata su Netflix grazie al lavoro congiunto di Neil Gaiman, l'autore del fumetto, che ha collaborato con Allan Heinberg e David S. Goyer per restituire al meglio lo spirito di una delle opere visive più affascinanti e complesse del secolo scorso. La prima stagione della serie, strutturata in 10 episodi, riporta in streaming i primi due volumi della saga, ovvero "Preludi e Notturni" e "Casa di Bambola", in alcuni casi riuscendo perfettamente a riprodurre il contenuto del materiale originale, in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 agosto 2022)6 di The, Il rumore delle sue ali, Morfeo si confronta con la sorella Morte,a puntata più intensa e commoventeprima. The, dopo un'attesa durata quanto un'eternità, è finalmente arrivata su Netflix grazie al lavoro congiunto di Neil Gaiman, l'autore del fumetto, che ha collaborato con Allan Heinberg e David S. Goyer per restituire al meglio lo spirito di una delle opere visive più affascinanti e complesse del secolo scorso. La primaserie, strutturata in 10 episodi, riporta in streaming i primi due volumisaga, ovvero "Preludi e Notturni" e "Casa di Bambola", in alcuni casi riuscendo perfettamente a riprodurre il contenuto del materiale originale, in ...

