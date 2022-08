"Sarà l'Apocalisse, Zelensky rischia". L'allarme di Quirico, cosa rivela (Di venerdì 12 agosto 2022) "C'è il rischio concreto che la guerra ascenda al suo estremo, che diventi ancor più totale nei mezzi impiegati, iperbolica. Spalancando arsenali apocalittici finora solo evocati come remota minaccia": Domenico Quirico su La Stampa lancia l'allarme sull'attacco ucraino alla Crimea. Le conseguenze potrebbero essere disastrose, a detta del giornalista. "Se Zelensky, come ha annunciato in una delle ultime serali prediche alla nazione, ha deciso di iniziare proprio dalla Crimea la riconquista di tutti i territori ucraini occupati dai russi, questi sei mesi saranno solo una tappa, un inferno provvisorio", ha proseguito Quirico. La situazione sarebbe grave perché "per la Russia una invasione della Crimea significa un attacco diretto alla propria integrità territoriale, l'equivalente di una marcia su Mosca, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) "C'è il rischio concreto che la guerra ascenda al suo estremo, che diventi ancor più totale nei mezzi impiegati, iperbolica. Spalancando arsenali apocalittici finora solo evocati come remota minaccia": Domenicosu La Stampa lancia l'sull'attacco ucraino alla Crimea. Le conseguenze potrebbero essere disastrose, a detta del giornalista. "Se, come ha annunciato in una delle ultime serali prediche alla nazione, ha deciso di iniziare proprio dalla Crimea la riconquista di tutti i territori ucraini occupati dai russi, questi sei mesi saranno solo una tappa, un inferno provvisorio", ha proseguito. La situazione sarebbe grave perché "per la Russia una invasione della Crimea significa un attacco diretto alla propria integrità territoriale, l'equivalente di una marcia su Mosca, la ...

