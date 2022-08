San Donato Milanese: arriva il T-Red all’incrocio tra la via Emilia e il cavalcavia di via Parri (Di venerdì 12 agosto 2022) Già installato e funzionante il sistema di videocontrollo del semaforo. Dopo una fase di sperimentazione, a partire dal 5 settembre scatterà la sanzione per chi transita col rosso Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 12 agosto 2022) Già installato e funzionante il sistema di videocontrollo del semaforo. Dopo una fase di sperimentazione, a partire dal 5 settembre scatterà la sanzione per chi transita col rosso

