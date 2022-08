Nuoto Europei Roma 2022, è dominio tricolore: Panziera, Ceccon, Martinenghi e Quadarella d’oro. Argento per Poggio (Di venerdì 12 agosto 2022) Seconda serata di finali per il Nuoto in vasca agli Europei di Roma 2022, e continua il dominio azzurro. Di gara in gara, di medaglia in medaglia. Nella splendida cornice del Foro Italico la sessione odierna si è aperta con Margherita Panziera che nel giorno del suo ventisettesimo compleanno si conferma campionessa d’Europa dei 200 dorso. Gara mai in discussione, dominata e conclusa con il crono di 2:07.13 davanti alla britannica Shanahan e all’ungherese Molnar. “È il terzo oro consecutivo agli Europei e sono felice di averlo vinto qua, il tifo è stato emozionante anche se non ho fatto la gara che mi aspettavo. Sono felice di questo finale di stagione”. Queste le prime dichiarazioni dell’azzurra, intervistata nel post gara dalla Rai. Neanche il tempo di rifiatare e ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Seconda serata di finali per ilin vasca aglidi, e continua ilazzurro. Di gara in gara, di medaglia in medaglia. Nella splendida cornice del Foro Italico la sessione odierna si è aperta con Margheritache nel giorno del suo ventisettesimo compleanno si conferma campionessa d’Europa dei 200 dorso. Gara mai in discussione, dominata e conclusa con il crono di 2:07.13 davanti alla britannica Shanahan e all’ungherese Molnar. “È il terzo oro consecutivo aglie sono felice di averlo vinto qua, il tifo è stato emozionante anche se non ho fatto la gara che mi aspettavo. Sono felice di questo finale di stagione”. Queste le prime dichiarazioni dell’azzurra, intervistata nel post gara dalla Rai. Neanche il tempo di rifiatare e ...

