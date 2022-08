Nuoto: Europei, Ceccon trionfa nei 50 farfalla (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) - Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 50 farfalla ai campionati Europei di Roma. Il 21enne veneto delle Fiamme Oro si impone con il tempo di 22"89 davanti al francese Maxime Grousset (22"97) e al portoghese Diogo Matos Ribeiro (23"07). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) - Thomasvince la medaglia d'oro nei 50ai campionatidi Roma. Il 21enne veneto delle Fiamme Oro si impone con il tempo di 22"89 davanti al francese Maxime Grousset (22"97) e al portoghese Diogo Matos Ribeiro (23"07).

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - giaval92 : Solo le strategie della Ferrari sono meno azzeccate del TG nel bel mezzo delle finali degli europei di nuoto #Roma2022 - tsk_mar : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO Europei, 100 rana M: #Martinenghi medaglia d'oro Argento per Federico #Poggio #SkySport #Nuoto -