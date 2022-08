Napoli, Fabian Ruiz verso Parigi: gli azzurri hanno già in testa il sostituto (Di venerdì 12 agosto 2022) Si avvicina a grandi passi la cessione di Fabian Ruiz al Psg da parte del Napoli, che intanto avrebbe già in testa il nome del sostituto Si avvicina a grandi passi la cessione di Fabian Ruiz al Psg da parte del Napoli, che intanto avrebbe già in testa il nome del sostituto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, lo spagnolo è molto vicino a trasferirsi a Parigi e gli azzurri stanno valutando Ndombele del Tottenham. Uno dei profili sondati dal club partenopeo, su cui c’è da registrare anche l’interesse del Villareal. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Si avvicina a grandi passi la cessione dial Psg da parte del, che intanto avrebbe già inil nome delSi avvicina a grandi passi la cessione dial Psg da parte del, che intanto avrebbe già inil nome del. Secondo quanto riportato da Il Mattino, lo spagnolo è molto vicino a trasferirsi ae glistanno valutando Ndombele del Tottenham. Uno dei profili sondati dal club partenopeo, su cui c’è da registrare anche l’interesse del Villareal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

