Minisini oro e Cerruti argento nel sincro agli Europei di nuoto (Di venerdì 12 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Due medaglie per l'Italia nel solo tecnico di nuoto artistico agli Europei di Roma. Giorgio Minisini ha vinto l'oro nella prova maschile. L'azzurro, all'esordio internazionale nel singolo, ha incantato il pubblico del Foro Italico con l'esercizio “A Plastic Sea”, dominando con 85.7033 punti (26.4000 di esecuzione, 25.9000 l'impressione artistica, 33.4033 gli elementi). A completare il podio lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio, medaglia d'argento con 79.4951 punti, e il serbo Ivan Martinovic, bronzo con il punteggio di 58.4951.Nella gara femminile Linda Cerruti ha vinto la medaglia d'argento completando senza sbavature l'esercizio sulle note di “Gift of the Gods” di Two Steps from Hell & Nick ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Due mede per l'Italia nel solo tecnico diartisticodi Roma. Giorgioha vinto l'oro nella prova maschile. L'azzurro, all'esordio internazionale nel singolo, ha incantato il pubblico del Foro Italico con l'esercizio “A Plastic Sea”, dominando con 85.7033 punti (26.4000 di esecuzione, 25.9000 l'impressione artistica, 33.4033 gli elementi). A completare il podio lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio, meda d'con 79.4951 punti, e il serbo Ivan Martinovic, bronzo con il punteggio di 58.4951.Nella gara femminile Lindaha vinto la meda d'completando senza sbavature l'esercizio sulle note di “Gift of the Gods” di Two Steps from Hell & Nick ...

