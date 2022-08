LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: azzurre del Team Pursuit in finale per l’oro! (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 La Svizzera chiude in 3:56.677, a discapito della Polonia che taglia il traguardo con un ritardo di 4?819. 13.30 Partita intanto la prima batteria del Team Pursuit maschile, Svizzera contro Polonia. 13.28 La finale per il bronzo vedrà invece protagoniste Gran Bretagna e Francia. 13.25 La Germania chiude in 4’14?665, 4’18?455 per la Gran Bretagna. Le azzurre sono in finale per l’oro nel Team Pursuit e, per giunta, con il miglior tempo! 13.21 Protagoniste adesso Germania e Gran Bretagna, per l’ultima batteria di qualificazione nel Team Pursuit femminile. 13.19 RECUPERO STRAORDINARIO DELLE azzurre! 4’14?442, ULTIMI GIRI FANTASTICI! La ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.33 La Svizzera chiude in 3:56.677, a discapito della Polonia che taglia il traguardo con un ritardo di 4?819. 13.30 Partita intanto la prima batteria delmaschile, Svizzera contro Polonia. 13.28 Laper il bronzo vedrà invece protagoniste Gran Bretagna e Francia. 13.25 La Germania chiude in 4’14?665, 4’18?455 per la Gran Bretagna. Lesono inper l’oro nele, per giunta, con il miglior tempo! 13.21 Protagoniste adesso Germania e Gran Bretagna, per l’ultima batteria di qualificazione nelfemminile. 13.19 RECUPERO STRAORDINARIO DELLE! 4’14?442, ULTIMI GIRI FANTASTICI! La ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: super Olanda nel Team Sprint maschile adesso il Team Pursuit -… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? European Championships da Monaco 15h30 BMX Freestyle, Ciclismo su pista e Triathlon A segu… - LorenzoGe79 : Appassionati di #ciclismo, siamo tornati con il mitico PEDALINO su #PCM2022. Faremo il salto di qualità? Per scopri… - Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Atletica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog 12 agosto in DIRETTA: l’Italia… -