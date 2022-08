Liga 2022/2023, il Siviglia cade alla prima: vince l’Osasuna 2-1 (Di venerdì 12 agosto 2022) Pronti via arriva subito la prima sorpresa della Liga 2022/2023. Nell’anticipo della prima giornata del massimo campionato spagnolo il Siviglia cade in casa dell’Osasuna per 2-1. Padroni di casa in vantaggio al 9? con Avila, pareggio immediato del Siviglia con Mir al minuto 11, rete decisiva realizzata da Aimar Oroz Huarte su calcio di rigore al 74?. Da segnalare anche l’esordio di Telles sulla fascia sinistra e l’assist del Papu Gomez per il gol dell’1-1. Tutto inutile visto che i padroni di casa hanno messo qualcosa in più soprattutto dal punto di vista del carattere e della determinazione. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Pronti via arriva subito lasorpresa della. Nell’anticipo dellagiornata del massimo campionato spagnolo ilin casa delper 2-1. Padroni di casa in vantaggio al 9? con Avila, pareggio immediato delcon Mir al minuto 11, rete decisiva realizzata da Aimar Oroz Huarte su calcio di rigore al 74?. Da segnalare anche l’esordio di Telles sulla fascia sinistra e l’assist del Papu Gomez per il gol dell’1-1. Tutto inutile visto che i padroni di casa hanno messo qualcosa in più soprattutto dal punto di vista del carattere e della determinazione. SportFace.

Almeria - Real Madrid: diretta live e risultato in tempo reale La partita Almeria - Real Madrid di Domenica 14 agosto 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la seconda giornata di Liga 2022 - 2023 ALMERIA - Domenica 14 agosto, allo Stadio dei Giochi del Mediterraneo di Almeria, l'Almeria ospiterà il Real Madrid , nella gara valida per la prima giornata della Liga spagnola ... Juve, ribaltone UFFICIALE: resta al Barcellona In vista dell'esordio in Liga di domani sera al Camp Nou, dove il Barcellona affronterà il Rayo Vallecano, proprio il tecnico blaugrana Xavi ha annunciato una permanenza importante nella rosa ...