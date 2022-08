Cyberbullismo, una piaga da combattere: ecco come segnalarne i casi (Di venerdì 12 agosto 2022) Il fenomeno del bullismo ha radici ben radicate nella storia del genere umano. Con l’avvento di internet, poi, si sono evolute le modalità con cui i bulli mettono in pratica le loro aggressioni. Nasce così il Cyberbullismo, che consiste in qualsivoglia forma di aggressione, insulto o offesa compiuta attraverso strumenti telematici a danno di un minorenne con lo scopo di attaccarlo o metterlo in ridicolo. Chiaramente il Cyberbullismo può costituire reato, si pensi ad esempio alla diffamazione o alla molestia, ma può anche non esserlo. Ciò che non cambia, però, è il fatto che in entrambe le circostanze permangono i danni in chi subisce queste forme di violenza 2.0 che, peraltro, si concretizzano istantaneamente, nel tempo di un click. Cosa possono fare, allora, le vittime di Cyberbullismo per tutelarsi? Posso cancellare i ... Leggi su zon (Di venerdì 12 agosto 2022) Il fenomeno del bullismo ha radici ben radicate nella storia del genere umano. Con l’avvento di internet, poi, si sono evolute le modalità con cui i bulli mettono in pratica le loro aggressioni. Nasce così il, che consiste in qualsivoglia forma di aggressione, insulto o offesa compiuta attraverso strumenti telematici a danno di un minorenne con lo scopo di attaccarlo o metterlo in ridicolo. Chiaramente ilpuò costituire reato, si pensi ad esempio alla diffamazione o alla molestia, ma può anche non esserlo. Ciò che non cambia, però, è il fatto che in entrambe le circostanze permangono i danni in chi subisce queste forme di violenza 2.0 che, peraltro, si concretizzano istantaneamente, nel tempo di un click. Cosa possono fare, allora, le vittime diper tutelarsi? Posso cancellare i ...

_wantcodyback : @adorovnic @_changes12 Qui parte una denuncia per cyberbullismo - bluebabbler : --> e non basta un minuscolo LED sulla montatura per risolvere il problema legato all'abuso di un oggetto simile. S… - liviopartiti : Accogliere il fenomeno per ricrearlo. Una prospettiva singolare per comprendere e cercare di risolvere la piaga del… - psyandme : Per ultimo, ma non per importanza, togliere la possibilità di fare screen su whatsapp è una merda perché gli screen… - 84Darion : @CCencetti @BansCollector @JediPerLItalia @fausto_cag Ci vuole una denuncia e non sempre si attivano. Anzi, il cybe… -