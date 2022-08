Brooklyn Beckham Peltz smentisce la crisi tra sua madre e sua moglie (ma non convince) (Di venerdì 12 agosto 2022) «Andiamo tutti d’accordo. È solo che c’è chi si diverte a mettere zizzania», spiega il giovane chef in un'intervista a Variety. E mentre i suoi genitori, dopo tanto tempo, lo «riammettono» sui loro social, resta il dubbio che le sue parole siano solo diplomazia Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 agosto 2022) «Andiamo tutti d’accordo. È solo che c’è chi si diverte a mettere zizzania», spiega il giovane chef in un'intervista a Variety. E mentre i suoi genitori, dopo tanto tempo, lo «riammettono» sui loro social, resta il dubbio che le sue parole siano solo diplomazia

