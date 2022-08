Ascolti Tv analisi 11 agosto 2022 | “Don Matteo” batte Papaleo e Battiston Poi Italia1 | Rai2 | Mieli Dietro i talk Brindisi e Calenda e staccano “In Onda” con Di Maio

(Di venerdì 12 agosto 2022)al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 3,665 milioni e 28,4%; Reazione a catena (secparte) a 3,173 milioni e 28,9%; TechetecheTe 2,757 milioni di spettatori ed il 19,6%. Tg1 ore 13.30 a 2,623 milioni e 23,3%. Tg5 delle 13.00 a 2,516 milioni e 23,56%. La corsa elettorale che diventa sempre più chiara, con gli accordi definitivi andati in porto e quelli ancora da siglare al centro dell’attenzione nella giornata e nella serata tv dell’11. Alla sera su Rai1 sono tornate le repliche di Done Canale 5 ha risposto con il film italiano in prima tv Tu mi nascondi qualcosa.ha puntato sulla musica leggera con il meglio di TIM Summer Hits, mentre Rai3 dopo l’opera ha virato su La grande storia e Italia 1 ha proposto il telefilm FBI: Most Wanted. Calda è stata anche la sfida tra Rete4 e ...

AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 10 agosto 2022, Superquark 12.5%, Fratelli Caputo 11.7% - infoitcultura : Ascolti Tv Analisi 10 agosto 2022: Angela soffre Frassica e Bocci - emabrue : Ascolti Tv Analisi 10 agosto 2022: Angela soffre Frassica. Talk politici, Rete4 vs. La7: Gentili rimonta Aprile e s… - zazoomblog : Ascolti Tv analisi 4 agosto 2022: “Don Matteo” stende John Cena. “Summer Hits” oscura “Nabucco”. Brindisi schiera C… - zazoomblog : Ascolti Tv Analisi 10 agosto 2022: Angela soffre Frassica e Bocci. Talk ed elezioni Rete4 vs. La7: Gentili rimonta… -

Ecco cosa è accaduto e quali sono lesui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidi ieri . Daytime Mattina Su Rai1 Tg1mattina " Rassegna Stampa ...Ecco cosa è accaduto e quali sono lesui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidi ieri.Tv di ieri 10 agosto 2022: l'access prime time ...Ascolti Tv di ieri 7 agosto 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 7 agosto per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’access prime time e preser ...Per la prima serata in tv, domenica 7 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La dama velata”. Inoltre, Gerard, l’amico giunto dal passato, continua a minacciare di svelare i suoi – segr ...