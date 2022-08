Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2022 ore 11:30 (Di giovedì 11 agosto 2022) Viabilità DEL 11 AGOSTO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI A ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CANTIERI ATTIVI CHE PROVOCANO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA AURELIA SIAMO NEL COMUNE DI SANTA MARINELLA ALL’ALTEZZA DEL PORTO Sempre per cantieri a nord della capitale Traffico rallentato SULLA CASSIA VEIENTANA AVORI che interessano ALLA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SPARTITRAFFICO CENTRALE ISTITUITO QUINDI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA DALLA REDAZIONE E MARCO CILUFFO PE RI LMONETO è TUTTO A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 agosto 2022)DEL 11 AGOSTOORE 10.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI A ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACANTIERI ATTIVI CHE PROVOCANO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA AURELIA SIAMO NEL COMUNE DI SANTA MARINELLA ALL’ALTEZZA DEL PORTO Sempre per cantieri a nord della capitale Traffico rallentato SULLA CASSIA VEIENTANA AVORI che interessano ALLA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SPARTITRAFFICO CENTRALE ISTITUITO QUINDI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA DALLA REDAZIONE E MARCO CILUFFO PE RI LMONETO è TUTTO A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-08-2022 - RedazioneLaNews : #Roma Una nuova viabilità per Settecamini - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2022 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-08-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2022 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-08-2022 - RotaruCris : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico in aumento in via di Malagrotta -