Purple Hearts, il film campione di views su Netflix avrebbe dovuto avere un finale diverso: ecco quale (Di giovedì 11 agosto 2022) Il nuovisimo film dal titolo “Purple Hearts” ha conquistato milioni di telespettatori con la sua storia d’amore. Man mano che continua ad essere trasmesso sulla piattaforma streaming Netflix, guadagna numero di spettatori sempre maggiori. Il genere della pellicola è sentimentale con atmosfere romantiche. L’anno di realizzazione è di adesso, 2022, e la durata è di 2 ore circa. Il film è conosciuto a livello internazionale con lo stesso titolo. Diretto da Elizabeth Allen Rosenbaum, è incentrato sulla storia di due giovani ragazzi, Cassie, interpretata da Sofia Carson e Luke interpretato da Nicholas Galitzine. I due non potrebbero essere più diversi: lei lavora in un bar notturno in Texas e ha il sogno di diventare cantautrice; lui, invece, è un apprendista dell’esercito. I due si incontrano casualmente ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 agosto 2022) Il nuovisimodal titolo “” ha conquistato milioni di telespettatori con la sua storia d’amore. Man mano che continua ad essere trasmesso sulla piattaforma streaming, guadagna numero di spettatori sempre maggiori. Il genere della pellicola è sentimentale con atmosfere romantiche. L’anno di realizzazione è di adesso, 2022, e la durata è di 2 ore circa. Ilè conosciuto a livello internazionale con lo stesso titolo. Diretto da Elizabeth Allen Rosenbaum, è incentrato sulla storia di due giovani ragazzi, Cassie, interpretata da Sofia Carson e Luke interpretato da Nicholas Galitzine. I due non potrebbero essere più diversi: lei lavora in un bar notturno in Texas e ha il sogno di diventare cantautrice; lui, invece, è un apprendista dell’esercito. I due si incontrano casualmente ...

NetflixIT : Piangere per Purple Hearts? Giuro che noi non l’abbiamo fatto ?? - MarioManca : #Purple Hearts: la commedia romantica di Netflix strega tutti nonostante la prevedibilità - lvrclaremont : @tsveIyn no purtroppo è di purple hearts dio cane - _harrysjiuliet : RT @vane___96: Ho appena finito di vedere Purple Hearts e l’ho amato tantissimo a parte le lacrime per la morte di Frankie, come la mia tl… - _harrysjiuliet : RT @NetflixIT: Piangere per Purple Hearts? Giuro che noi non l’abbiamo fatto ?? -